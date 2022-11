Quelli della manovra “sono interventi che incarnano una visione sociale” e “lo dico a voi” perché “questo governo condivide con Confindustria questa visione sociale” e perché gran parte delle risorse “è stata dedicata alle realtà produttive”. Così Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento video con l’assemblea di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo. Questo impegno di risorse e misure, ha specificato, serve “per ribadire un principio troppo spesso in passato messo in discussione e cioè che non può esistere welfare, non c’è stato sociale, se a monte non c’è chi genera ricchezza”.