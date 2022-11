“Pensate siamo qui in via Bramante a Milano e guardate ci sono le ferite dell’asfalto che sanguinano”. Cosi Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, in un video denuncia su Instagram, protesta contro l’amministrazione versando un liquido rosso su una grossa buca vicino le rotaia del tram a Milano. “Però come tutte le ferite che sanguinano – continua l’attore – andrebbero curate”.