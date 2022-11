“Do you think is possibile to find a compromise?“. Tradotto: “Pensa sia possibile trovare un compromesso?”. Una semplice domanda in inglese, con ogni probabilità riferita al prezzo del tetto del gas, anche se l’audio del giornalista non è perfettamente chiaro, ha messo in difficoltà il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. “Complimenti…beh”, risponde il deputato azzurro, dimostrando di non aver capito la domanda.

Il ministro parlava a margine del Consiglio straordinario europeo in materia di trasporti, telecomunicazioni ed energia. Secondo Pichetto Fratin, “dal clima che c’era” è possibile che nel prossimo consiglio straordinario, che si terrà probabilmente il 13 dicembre, si raggiunga un accordo sul price cap. “C’è tutta la volontà, da parte di tutti i Paesi, di raggiungere l’obiettivo di un accordo. Naturalmente, l’accordo deve essere su un provvedimento che abbia dei criteri che lo rendono efficace”, criteri che “devono essere frutto della mediazione tra le parti. Quando dico criteri e non numeri, intendo dire meccanismi che se il prezzo oscilla eccessivamente rispetto al Gnl e agli ancoraggi che vengono dati, interviene automaticamente il blocco del tetto”, ha spiegato.