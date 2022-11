Maltempo in provincia di Salerno dove i danni maggiori stanno interessando il Cilento e, in particolare, i comuni di Agropoli e Castellabate: un violento nubifragio si è abbattuto sulla parte meridionale della provincia intorno alle 10.15. Il comando vigili del fuoco Salerno ha effettuato oltre 50 interventi. Nel comune cilentano si è verificato anche un blackout elettrico legato agli allagamenti: in alcuni punti c’è un metro d’acqua sulla sede stradale.