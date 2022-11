Nuovo giorno, nuova polemica, nuovo rischio espulsione. Siamo al Grande Fratello Vip7, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Qui, stando a quanto riportato anche da Repubblica, sarebbe accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto indignare il web. La protagonista dell’episodio disdicevole pare sia stata Micol Incorvaia, ieri 10 novembre, poco prima della puntata in diretta su Canale 5. Mentre si stava preparando insieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi, la ragazza avrebbe cominciato a canticchiare: “Faccetta nera, bell’abissina…”, la canzone risalente al 1935, ovvero all’orrendo regime fascista guidato da Benito Mussolini. Dal video che sta circolando in queste ore su Twitter non si vede chiaramente chi stia intonando il brano, ma molti utenti non hanno dubbi, è stata proprio lei: Micol. “Un inno al Fascismo, la più brutta pagina della storia italiana. Un bruttissimo messaggio per milioni di telespettatori. Ricordiamo che in Italia l’apologia di Fascismo è REATO. Chiediamo la squalifica”, scrive un utente. “Che schifo, sono sconvolta”, “Visto il governo eletto…”, “Già abbiamo il governo dei manganelli”, ha scritto qualcuno. Secondo altri telespettatori, invece, si sta esagerando: “Ma che ca**ata dai”, “Cantare una canzone è apologia di fascismo?”. C’è chi addirittura è arrivato a giustificare l’episodio dicendo: “Che stron**te, Micol neanche conoscerà il significato”. Secca la replica di un altro fan del programma: “È una donna grande e vaccinata, come può non conoscerne il significato?”. Per qualcun altro, invece, quella che si sente nel video non è la voce di Micol, bensì di Sarah Altobello o di Antonella Fiordelisi.

Insomma, chi è stato veramente? E soprattutto: adesso rischia la squalifica? Al momento pare che il programma non si sia espresso sulla vicenda. Certo che, se davvero fosse stata Micol ad intonare quel motivetto e se davvero venisse squalificata, sarebbe probabilmente un record (negativo). Il motivo? Micol, entrata nella Casa di Cinecittà una settimana fa, è l’ex fidanzata di un altro concorrente, Edoardo Donnamaria. Ma soprattutto è la sorella di Clizia Incorvaia, influencer ed ex gieffina, anche lei squalificata. Era febbraio 2020, quando Clizia venne ufficialmente allontanata dal gioco. In quel caso le frasi che causarono lo sdegno del pubblico non inneggiavano al Fascismo, ma furono comunque gravi. L’ex compagna di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, durante una lite con Andrea Denver, aveva detto: “Tu sei pentito, un Buscetta e io non parlo con i Buscetta. Io non parlo con i pentiti”. Il padrone di casa condannò l’episodio e lei venne cacciata. In quell’occasione ammise l’errore dicendo: “Io vengo da una realtà dove abbiamo combattuto la mafia, i miei amici hanno perso fratelli e padri. Non so perché l’ho detto, non ho più pensato che le parole sono importanti, chiedo scusa a tutte le famiglie che stanno lottando con questo brutto cancro, chiedo scusa alla mia famiglia e a tutti [..] Ho detto questa stupidaggine, volevo dire vile, non so perché mi è venuta questa cosa, mi ricordo che si diceva a scuola. Io voglio andare fuori, merito di andare a casa”.