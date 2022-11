Pamela Prati è la concorrente eliminata dalla puntata di ieri al Grande Fratello Vip. La showgirl ha ricevuto dal pubblico il 27% dei voti contro il 35% riservato ad Attilio Romita e il 38% di Giaele De Donà. Pamela ha rispettato la promessa fatta ad Alfonso Signorini prima del suo ingresso in casa: non ritirarsi dal programma prima di un’eventuale eliminazione. Questa edizione infatti per Prati è stata una vera e propria rinascita. Dopo essersi lasciata alle spalle il caso mediatico relativo a Mark Caltagirone, l’ex volto del Bagaglino con Marco Bellavia sembra aver trovato finalmente l’amore all’interno del reality. Dopo aver fatto il suo ingresso trionfale in studio tra l’incredulità di Alfonso e delle opinioniste (che si aspettavano Romita come eliminato), Pamela è più raggiante che mai.

E, dopo aver fatto qualche chiacchiera di circostanza circa la sua permanenza in casa, Pamela Prati ha deciso di correre incontro all’ex volto di Bim Bum Bam per stampargli un bacio appassionato sulle labbra. Scattano gli applausi da parte del pubblico e degli ex concorrenti per stemperare il disagio provato da Bellavia che, se inizialmente sembrava stare al gioco, ha poi chiesto il supporto di Signorini: “Alfonso aiutami”. La risposta del conduttore non tarda quindi ad arrivare: “Sono stravolto, però ora baciatevi nuovamente!”. E se Pamela Prati non vuole farsi ripetere due volte l’invito, Bellavia domanda: “Ma dobbiamo baciarci ancora? È Uomini e Donne”! Non ci resta che quindi attendere il ritorno di Pamela Prati alla vita reale per capire come si evolverà questa storia. Mark e Sebastian ormai sono acqua passata. Nel cuore della showgirl ora ci sono solamente due nomi: Marco e suo figlio Filippo.