Era inevitabile accadesse. Clizia Incorvaia è stata squalificata dal “Grande Fratello Vip” dopo le frasi sul pentito Buscetta contro l’inquilino Andrea Denver. L’ex compagna di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, poco prima della diretta non immaginava assolutamente che sarebbe stata messa con le spalle al muro in diretta davanti alla gravità delle sue stesse parole. Poi l’inevitabile ammissione: “Io vengo da una realtà dove abbiamo combattuto la mafia, i miei amici hanno perso fratelli e padri . Non so perché l’ho detto, non ho più pensato che le parole sono importanti, chiedo scusa a tutte le famiglie che stanno lottando con questo brutto cancro, chiedo scusa alla mia famiglia e a tutti (…) Ho detto questa stupidaggine, volevo dire vile, non so perché mi è venuta questa cosa, mi ricordo che si diceva a scuola. Io voglio andare fuori, merito di andare a casa”.

“Quello che hai detto e ripetuto più volte deve essere condannato. Non solo nel nostro programma ma nella vita quotidiana. Per queste ragioni Clizia sei ufficialmente squalificata dal gioco e devi immediatamente abbandonare la casa”, così Alfonso Signorini ha ufficializzato il provvedimento. Prima di uscire Clizia si è rivolta a Paolo Ciavarro con il quale ha vissuto un flirt dentro la Casa: “Ho accettato le due birrette a Fregene, grazie a te il mio cuore ha ripreso a battere e non lo credevo più possibile”.

Questa è la seconda squalifica dopo quella di Salvo Veneziano, allontanato per le sue frasi violente su Elisa De Panicis. Molti utenti che seguono la trasmissione, avevano protestato per le frasi di Clizia contro Andrea Denver e anche stamattina a “Mattino Cinque” Federica Panicucci ha tuonato: “Non è difendibile”.