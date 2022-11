È praticamente impossibile passere inosservato ad uno del calibro di Francesco Totti. E infatti, l’ex capitano della Roma è stato puntualmente “beccato” mentre era intento a scegliere i mobili per la sua nuova casa a Roma Nord insieme alla nuova compagna Noemi Bocchi. Questa volta, però, non sono stati gli obiettivi dei paparazzi a “pizzicarlo” nello shopping in un grande salone in provincia di Caserta, bensì Gianfranco Frasegna, ex tentatore di Temptation Island, che ha colto l’occasione per chiedere un autografo al Pupone. La scena è stata tutta immortalata e pubblicata sui social proprio dall’ex volto del reality di Canale 5.