Ha perso la vista da oltre un anno ma Leo, un cane cocker spaniel, grazie al suo olfatto continua a cercare e soprattutto trovare i tartufi con il suo proprietario, Lorenzo Tanzi, esperto “cavatore” che lo accudisce, nelle campagne di Città di Castello, in provincia di Perugia. A raccontare la storia è il Comune tifernate. “Leo – spiega Tanzi – è arrivato nella nostra famiglia nell’agosto del 2012. I cani che abbiamo avuto (una trentina) sono stati tutti addestrati per la cerca dei tartufi e quindi abbiamo deciso di provare anche con lui e dall’inizio il cucciolo ha manifestato una particolare predisposizione per il profumo del tubero. Con il tempo ha acquisito una cerca meticolosa che gli ha sempre permesso di individuare i tartufi”. Dopo qualche tempo è però arrivata la cecità diagnostica dal veterinario, che risultata non curabile.