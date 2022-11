Madonna, ancora una volta, non finisce di stupire. La sua ultima foto pubblicata su Instagram, ha fatto il giro del mondo finendo al centro del gossip. La cantante 64 enne, tra le sue storie social, si è immortalata con addosso solo un paio di pantaloncini attillatissimi e il seno in bella vista coperto da due mini stickers posizionati, con cura, sui capezzoli per evitare la censura e la rimozione da parte di Instagram. Un’altra trovata della cantante che, senza dubbio, ha spiazzato i suoi fan, ultimamente abbastanza preoccupati per lei dopo il video in cui Madonna appariva irriconoscibile e faceva coming out. Recentemente aveva anche dichiarato di avere una sola ossessione, quella per il sesso.

E quest’anno ha proprio festeggiato i 30 anni dalla pubblicazione del suo libro intitolato, appunto, “Sesso”: “Trent’anni fa ho pubblicato un libro intitolato S.E.X. oltre alle foto di me nuda – ha affermato Veronica Ciccone – c’erano foto di uomini che baciavano uomini, donne che baciavano donne e io che baciavo tutti. Ho anche scritto delle mie fantasie sessuali e condiviso il mio punto di vista sulla sessualità in modo ironico. Ho trascorso gli anni successi ad essere intervistata da persone dalla mentalità limitata – continua la pop star – che hanno provato a farmi sentire in imbarazzo per essermi emancipata come donna. Mi hanno chiamato p****a, strega eretica e diavolo in persona”. Critiche, evidentemente, che non hanno fermato la cantante. La sua libertà, da sempre espressa in tutte le forme, le lascia ancora oggi, a 64 anni, la forza per essere sempre trasgressiva e al centro dell’attenzione mondiale.