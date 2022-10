“Per noi è una data importante che rivendichiamo come 100 anni di lotta”. È stato organizzato nella Capitale un presidio antifascista in occasione del centenario della Marcia su Roma, in piazza Madonna di Loreto, a due passi da piazza Venezia. Gli attivisti dal palco ricordano i martiri del fascismo e non mancano gli attacchi al nuovo Governo. In piazza portati anche striscioni filtrassi e anti Ucraina, con bandiere del Donbass.