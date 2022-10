“La Lombardia è la seconda regione di ‘ndrangheta d’Italia. Un’avanzata non sempre pacifica ma segnata da un fenomeno di intimidazione strisciante e di violenza a bassa intensità”. È quanto emerge dal Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia realizzato dall’osservatorio Cross e da Polis Lombardia. Un rapporto di oltre 190 pagine, che è stato presentato nel corso di una seduta della Commissione Antimafia regionale presieduta da Monica Forte. L’analisi copre gli anni tra il 2018 e il 2021 e racconta l’evoluzione della geografia mafiosa nelle diverse zone della regione. Nel dossier si spiega anche come oggi i clan siano interessati ai fondi in arrivo per il Pnrr ma anche per le Olimpiadi invernali del 2026.

Il metodo del rating –Il metodo usato nella ricerca è quello “delle agenzie di rating” spiega il professore Nando Dalla Chiesa, presidente di Cross. Attraverso l’analisi di diversi parametri i ricercatori hanno assegnato un punteggio da 1 a 5 alle singole province lombarde dove 1 rappresenta la “massima minaccia mafiosa”. Dalla mappa emerge una “dorsale” costituita dalle province di Milano, Monza Brianza e Como. Ed è proprio in quest’ultima area che negli ultimi anni si sono moltiplicati i “segni eterogenei di una particolare effervescenza dei clan”. Da Mariano Comense a Cantù dove nel corso di un processo i famigliari e gli amici degli imputati hanno fischiato e disturbato il pubblico ministero durante il dibattimento. E poi c’è una questione legata alla posizione geografica. La provincia comasca ha acquisito un nuovo ruolo cerniera nei rapporti tra Italia e Svizzera registrando movimenti mafiosi in entrambe le direzioni e “aumentando indubbiamente in quantità e in qualità la presenza di mafia evidenziata”.

La provincia vergine e le Olimpiadi – Ma l’attenzione dei ricercatori si è concentrata anche su quelle zone dove in passato non si era registrata una presenza radicata delle organizzazioni mafiose, come Sondrio. Una provincia “praticamente vergine” ma che negli ultimi anni ha visto manifestarsi dei segnali pericolosi. “Attenzione al movimento terra e alle estorsioni in questa zona – avverte il professor Dalla Chiesa – chi pensa che non sia più una mafia predatoria vada a guardare i dati sulle estorsioni”. La provincia di Sondrio ha registrato negli ultimi anni il tasso più alto di crescita delle denunce per estorsione. Un segnale da non sottovalutare se si pensa che proprio in questa zona arriveranno i fondi pubblici destinati alle infrastrutture in vista delle Olimpiadi del 2026. “È verosimile che l’arrivo di importanti finanziamenti legati al Pnrr prima e alle Olimpiadi invernali poi, indurrà le organizzazioni mafiose e, in particolar modo, la ‘ndrangheta a tentare di ‘allungare il passo’ verso l’economia legale del territorio”, si legge nel rapporto.

La mimetizzazione – La situazione in Lombardia è “allarmante” secondo la procuratrice aggiunta Alessandra Dolci che coordina la Dda di Milano. “Questo processo di mimetizzazione e di ricerca del consenso sociale da parte della ‘ndrangheta è pericoloso per la nostra economia perché rischia di alterare le regole del mercato”. I fondi in arrivo del Pnrr rimangono “al centro dell’attenzione” dell’attività investigativa. Uno sforzo che però non sempre è corrisposto dalle istituzioni locali. “La ‘ndrangheta beneficia spesso della mancanza di consapevolezza di segmenti della classe dirigente – conclude il professor Dalla Chiesa – ogni tanto ci sono dei comuni che vivono con fastidio l’osservazione del fenomeno mafioso sul proprio territorio. Le amministrazioni dovrebbero cercare di capire e di chiederci cosa fare, non querelarci. Anche io sono stato querelato”.