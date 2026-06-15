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Ultimo aggiornamento: 9:06

Accordo di pace tra Usa e Iran: la firma venerdì in Svizzera. Italia, Francia, Germania e Uk: “Missione comune per la riapertura di Hormuz”

di Redazione Esteri
L'intesa sarà siglata a Ginevra. Sul nucleare previsto accordo definitivo entro 60 giorni. Meloni: "Pronti a presenza navale previa autorizzazione del Parlamento". Netanyahu avverte: "Non ci ritiriamo dal Libano"
Accordo di pace tra Usa e Iran: la firma venerdì in Svizzera. Italia, Francia, Germania e Uk: “Missione comune per la riapertura di Hormuz”
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In Evidenza

Italia, Francia, Germania e Uk: “Missione difensiva per riaprire Hormuz”

“È essenziale la riapertura urgente dello Stretto di Hormuz con libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni. Ci impegniamo a fare la nostra parte per raggiungere questo obiettivo – in conformità con i nostri rispettivi requisiti costituzionali – anche attraverso una missione strettamente difensiva e indipendente volta a rassicurare la navigazione commerciale e a condurre operazioni di sminamento”. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta Italia, Germania, Francia e Regno Unito.

Momenti chiave

  • Meloni: "Pronti a presenza navale previa autorizzazione del Parlamento"
  • Netanyahu a Trump: "Israele non si ritirerà dal Libano, continueremo a contrastare Hezbollah"
  • Ben-Gvir: "L'accordo di Trump non ci vincola in Libano"
  • Von der Leyen: "Bene l'accordo, aprire subito Hormuz"
  • Kallas: "Aprire Hormuz e poi negoziati sul nucleare"
  • Italia, Francia, Germania e Uk: "Missione difensiva per riaprire Hormuz"
    • 09:05

      Meloni: “Pronti a presenza navale previa autorizzazione del Parlamento”

       “I principi del memorandum d’intesa tra Usa e Iran “sono chiari: l’Iran non può dotarsi dell’arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita. Siamo pronti, insieme agli altri partner e fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare, a contribuire a una presenza navale internazionale per accompagnare la piena riapertura dello Stretto di Hormuz”. Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una dichiarazione. 

    • 08:49

      Netanyahu a Trump: “Israele non si ritirerà dal Libano, continueremo a contrastare Hezbollah”

      Israele non si ritirerà dal Libano e non si considera vincolato dalla clausola contenuta nell’accordo con l’Iran. Lo ha detto il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Secondo fonti israeliane, Netanyahu ha chiarito che le Forze di Difesa Israeliane manterranno le loro attuali posizioni in Libano e continueranno a operare per contrastare la minaccia di Hezbollah, distruggendo le infrastrutture terroristiche e rispondendo a qualsiasi attacco contro Israele. Tra i ministri del governo vi è la convinzione che Israele difenda i propri interessi in Libano e Netanyahu ne ha ricevuto il pieno sostegno durante la riunione di gabinetto.

    • 08:48

      Ben-Gvir: “L’accordo di Trump non ci vincola in Libano”

      “L’accordo di Trump non ci vincola. Israele non è subordinato agli Stati Uniti. Siamo un Paese indipendente e sovrano”: è quanto affermato in una dichiarazione, citata dal Times of Israel, dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, a commento dell’intesa annunciata tra Washington e Teheran. “Non siamo parte di questo accordo, che non garantisce la nostra sicurezza. Non dobbiamo ritirarci da alcun territorio [in Libano] conquistato dai nostri combattenti”, ha aggiunto il ministro del governo Netanyahu. 

    • 08:21

      Von der Leyen: “Bene l’accordo, aprire subito Hormuz”

      La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen accoglie con favore l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, frutto di “sostenuti sforzi diplomatici di diversi partner”. La priorità, dichiara, ora “è una rapida e piena attuazione da parte di tutte le parti”. L’intesa deve consentire “l’immediata riapertura dello Stretto di Hormuz” perché “la libertà di navigazione deve essere ripristinata senza pedaggi. Ciò è essenziale per la stabilità regionale e per l’economia globale”.

    • 08:19

      Kallas: “Aprire Hormuz e poi negoziati sul nucleare”

      Per l’Unione Europea “naturalmente l’accordo annunciato da Usa e Iran è il benvenuto. La prima fase è aprire lo Stretto di Hormuz“, per poi “andare a negoziare sul nucleare e altri temi che sono importanti per la stabilità della regione”. Lo dice l’Alta Rappresentante dell’Ue Kaja Kallas, a Lussemburgo a margine del Consiglio Affari Esteri “Siamo in contatto” con le parti, prosegue, e “possiamo offrire aiuto” in vari campi, anche perché “abbiamo esperienza nel nucleare. Ne discuteremo” oggi nel Consiglio Ue. L’annuncio di una prossima apertura dello Stretto “è il benvenuto, incrociamo le dita, speriamo che apra venerdì”. E, aggiunge infine, “speriamo che duri”.

    • 08:18

      Italia, Francia, Germania e Uk: “Missione difensiva per riaprire Hormuz”

      “È essenziale la riapertura urgente dello Stretto di Hormuz con libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni. Ci impegniamo a fare la nostra parte per raggiungere questo obiettivo – in conformità con i nostri rispettivi requisiti costituzionali – anche attraverso una missione strettamente difensiva e indipendente volta a rassicurare la navigazione commerciale e a condurre operazioni di sminamento”. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta Italia, Germania, Francia e Regno Unito.