“Se sono disposta a ripetere le parole di Giorgia Meloni sul fascismo? Io non sono costretta a ripetere nulla e posso anche non dire nulla su questa cosa”. Così la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, fuori Palazzo Madama, preferisce non commentare la presa di distanza della presidente del Consiglio sul fascismo.. “Se sarò la prossima capogruppo? Questa cosa verrà stabilità successivamente. Per ora, in quanto Vicario, esercito le funzioni di capogruppo”, ha concluso.