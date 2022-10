WhatsApp torna a mettere la privacy degli utenti al centro, e già questo è un motivo per esultare visto che la riservatezza dei dati non è sempre il punto forte delle app. Il sistema di messaggistica istantanea introduce la più grande novità dai tempi della crittografia end-to-end. Stando a quel che riporta WeBetaInfo, infatti, a breve non sarà più possibile effettuare screenshot di foto e video scambiati all’interno delle chat. Questo non dovrebbe invece riguardare le semplici conversazioni testuali, per cui chiunque volesse continuare a conservare stralci di chat in attesa di rinfacciarli al momento più opportuno può tirare un sospiro di sollievo.

Così facendo, WhatsApp cerca di risolvere un paradosso per il quale ha subìto non poche critiche negli ultimi tempi. I documenti scambiati con l’opzione “Visualizza una volta”, gli unici interessati dalla nuova funzione, consentono di condividere con il proprio interlocutore contenuti evidentemente più delicati e sensibili visualizzabili, appunto, una sola volta prima che scompaiano dalla chat e non lascino alcuna traccia. Peccato che sia ugualmente possibile archiviarli nel proprio telefono attraverso uno screenshot o tramite la registrazione dello schermo: dettaglio che rende inutile il ricorso all’opzione in questione.

Con la nuova funzione, che al momento è in fase di test e di distribuzione agli utenti che prendono parte al programma di prova della chat di Meta, tutto questo non dovrebbe più accadere. Un bel passo avanti per la difesa e la sicurezza di dati personali e sensibili degli utenti. Soprattutto alla luce del fatto che l’app negli ultimi anni è stata nell’occhio del ciclone per la continua interferenza da parte di Meta, che ha tentato di mettere le mani sulle informazioni dei profili degli utenti per creare un bacino unico con Facebook in modo tale da massimizzare l’impatto della pubblicità.

Ma quando sarà possibile usufruire di questa novità targata WhatsApp? Non c’è una data ufficiale, ma secondo molti analisti è questione di qualche settimana e sarà attivata all’interno della sezione Privacy delle Impostazioni. Le novità dal mondo di WhatsApp non finiscono qui. Sono infatti arrivati i “Call Links”. Di che cosa si tratta? Sono delle scorciatoie che consentono di partecipare a una chiamata (o videochiamata) di gruppo tramite un link, proprio come accade con tante altre piattaforme di videoconferenza con cui negli ultimi due anni abbiamo dovuto, per cause di forza maggiore, familiarizzare.