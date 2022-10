Wanda Nara ha deciso di mettere la parola fine al matrimonio con Mauro Icardi (del quale era anche procuratrice). La manager, con un messaggio al giornalista Angel De Brito, ha deciso anche di raccontare pubblicamente e nei dettagli il tradimento del calciatore con China Suarez, che sarebbe avvenuto un anno fa all’hotel di lusso Royal Monceau-Raffles a Parigi. Si era parlato di un amore platonico tra l’ex attaccante dell’Inter e l’attrice ma dopo le dichiarazioni di Nara sembra proprio che le cose stiano diversamente. Basti pensare che China è stata definita da Nara una “vera tr**ia”. “Mi ha fatto una videochiamata due giorni dopo essere andata a letto con Mauro, dicendo di voler visitare Parigi. Ho sbagliato perché avrei dovuto dirle personalmente cosa pensavo”, le parole della manager. Wanda Nara si è rivolta all’attrice con un messaggio via Instagram: “Un’altra famiglia sfasciata per una pu****a”.

E Icardi? Il calciatore cerca di farsi perdonare dalla moglie. Niente da fare. Una separazione turbolenta scandita ancora oggi da ripicche tra i due e tweet al veleno. Nara, al contrario del marito, sembra voler guardare avanti e lasciarsi tutto alle spalle. Icardi è volato in Argentina per evitare la rottura, le ha inviato messaggi su Instagram, ha postato foto con baci per lei ed ha partecipato a dirette durante le quali ha dichiarato il suo amore. Wanda invece recentemente ha posato per il video del rapper L-Gante mostrandosi a letto con lui senza vestiti tra baci, passione e intimità. Qualche giorno fa un sito argentino ha ipotizzato un riavvicinamento della coppia: “Wanda Nara perdona Icardi”, il titolo di un pezzo dedicato alla coppia. Il commento di lei non è tardato ad arrivare sotto il link su Twitter: “Non ho nulla da perdonare, siamo separati. Grazie per non avermi consultato”. È finita qui? Non proprio. Poco dopo è arrivata anche la replica dell’ex marito Icardi: “Separato come quando sono venuto in Argentina qualche giorno fa? Sottoscrivo che ci siamo trovati benissimo”. Cosa sarà successo tra i due? Ah, saperlo.