Un incidente fortunatamente senza conseguenze quello che ha coinvolto Andrea Damante e i presenti nella discoteca Globo di Vercelli lo scorso sabato 15 ottobre. Mentre il dj si trovava in postazione, parte del soffitto del locale è caduto. Non ci sono stati feriti. Il video su TikTok dal titolo “Vai a vedere Damante ma cade il soffitto appena entra” ha molte visualizzazione ma rende l’idea di come la caduta sia stata senza conseguenze. Scongiurato il pericolo, molti sono i commenti anche di tono ironico.