Sono stati insieme per 17 anni, ma ora Letizia Porcu e Federico Lauri, meglio noto come Federico Fashion Style, si sono lasciati. L’annuncio arriva dal profilo Instagram della Porcu, che fa sapere: “Dopo 17 anni insieme la mia strada e quella di Federico si divide. Rimarrà un rapporto di amicizia e bene per la crescita e la felicità di nostra figlia”. La coppia, infatti, ha una bambina di 5 anni, Sophie Maelle, avuta con l’inseminazione assistita.

Insieme da quando erano poco più che adolescenti, Federico e Letizia sono stati spesso nel mirino del gossip a causa delle voci sull’orientamento sessuale del parrucchiere dei vip. Il diretto interessato non si è mai scomposto più di tanto, e anzi ha messo su famiglia con la (a questo punto ex) compagna. Non è stato semplice diventare genitori, come aveva dichiarato lo stesso Lauri: “Dopo tanto tempo che nostra figlia non veniva, abbiamo iniziato un percorso di fecondazione assistita e non è stato facile”. Una strada difficile, che Federico aveva voluto raccontare anche durante la partecipazione a Ballando con le stelle per parlare a tutte quelle coppie “che decidono di intraprendere questo percorso. Mai perdere la speranza. Siamo nel 2021 ci sono tante terapie per avere un figlio. Bisogna avere tanta forza e affrontare, in due, qualsiasi difficoltà”.

Letizia e Federico per anni hanno condiviso gioie e momenti più delicati. Non si sono mai sposati, perché il matrimonio è “fuori moda”, come aveva spiegato l’hairstylist, che alla Porcu ha sempre riconosciuto il merito di aver compreso i suoi sogni e le sue aspirazioni: “Le devo tanto” aveva ammesso. A lei deve anche la gioia di essere diventato papà di Sophie Maelle, che naturalmente ha preso parte ai festeggiamenti per il compleanno dell’eccentrico genitore. Sui social di Federico Fashion Style infatti è possibile vedere il parrucchiere scatenarsi in pista insieme a tanti vip, inclusa Wanna Marchi. Quando le luci si spengono e gli invitati vanno via, però, Lauri resta con il ‘regalo’ più prezioso di tutti: sua figlia. “Tanti mi hanno chiesto ‘cosa vorresti per regalo del compleanno?’ Ho chiesto di voler sorridere, amare, e gioire… perdermi in un semplice sguardo e divertirmi come se fossi un bambino anche io! Per me Instagram serve a condividere le vere gioie della vita. Tu sei la mia vera gioia Sophie! Sei il mio respiro, il mio presente ed il mio unico futuro! Ti amo figlia mia” scrive il parrucchiere a corredo di alcune foto nelle quali si diverte con la piccola sul lettone. Ed è proprio per la serenità di Sophie che ora Federico e Letizia continueranno ad essere una famiglia, anche se non sono più una coppia.