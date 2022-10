Cresce l’attesa per il prossimo Festival di Sanremo tra tutti gli appassionati di musica, i telespettatori e anche per gli stessi conduttori. I due co-conduttori, Amadeus e Gianni Morandi, scaldano i motori in vista della 73esima edizione della kermesse musicale in programma dal 7 all’11 febbraio del 2023 con un breve video girato sulle scale mobili e condiviso sui social. I due scherzano imboccando direzioni diverse e opposte per raggiungere la cittadina ligure dove storicamente si tiene il Festival della canzone italiana. “Tutte le strade portano a Sanremo”, scrive Morandi nella didascalia del video pubblicato su Instagram. Ad affiancare Amadeus sul palco dell’Ariston, secondo quanto annunciato finora, oltre a Gianni Morandi ci sarà anche Chiara Ferragni.