“L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo […] Scusate ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio…”. Così la ex fidanzata di Marco Bellavia, Marianna Bosis, in una intervista di qualche giorno fa. Ora la Bosis, che con l’ex conduttore di Bim Bum Bam è stata dal 2016 al 2020, parla al settimanale DiPiù Tv: “Ho molto amato Marco Bellavia, sono stata la sua fidanzata dal 2016 al 2020, siamo stati una cosa sola. Complici. Innamorati. Poi il mio amore nei suoi confronti è andato scemando, ci siamo allontanati, ma non ci siamo mai persi di vista”. Ma non è tutto, perché Bosis torna anche sui problemi psicologici dell’ex compagno: “Qualche anno fa ha vissuto il peggiore dei momenti che hanno caratterizzato il suo percorso psicologico e psichiatrico. È successo a Parabiago, tra le mura della casa di sua madre, durante un momento di crisi ha rischiato perfino la vita. Suo fratello sa tutto. Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio“. Bosis spiega di aver aiutato Bellavia a trovare lavoro come social media manager nell’azienda dove lavorava. Stipendio, 2000 euro al mese. Il lavoro si è interrotto con l’arrivo della crisi ma Bellavia, che “non ha mai navigato nell’oro” secondo la ex, stava intanto lavorando per un sito a luci rosse: “Niente di illegale: come precisato dalla Bosis si trattava di filmati relativi a uomini e donne maggiorenni impegnati a vivere momenti di passione. Audiovisivi di cui aveva le autorizzazioni per la vendita e per la distribuzioni”.