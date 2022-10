Dalla storica villa ad Arcore fino a quella in Sardegna, ritrovo fisso di cene e vertici estivi, passando per la Capitale dove è tornato di recente: sono tante le dimore personali di Silvio Berlusconi diventate simbolo della politica del centrodestra negli ultimi 30 anni. L’ultima in ordine di tempo è stata Villa Grande, sull’Appia antica, dove l’ex premier ha accolto in più occasioni anche Matteo Salvini e Giorgia Meloni. L’ultima volta è successo proprio alla vigilia de voto sul presidente del Senato, quando si è consumato lo strappo che ha portato alle elezioni di Ignazio La Russa senza l’appoggio di Forza Italia. Per siglare la tregua nel centrodestra e far nascere il governo, Berlusconi ora è costretto anche a lasciare le mura amiche e giocare fuori casa, in via della Scrofa. La sede di Fratelli d’Italia è il luogo scelto per l’incontro che dovrebbe essere rappacificatore: il segno di quanto i tempi siano cambiati.

Il faccia a faccia tra i due leader, dopo i contatti telefonici andati in scena domenica, dovrebbe tenersi alle ore 16. Nell’incontro con Meloni, il leader di Forza Italia cercherà di strappare un accordo che possa essere soddisfacente per il suo partito. I familiari e i fedelissimi di Berlusconi lo hanno portato a miti consigli, dopo le tensioni che hanno reso turbolenta la partenza della nuova maggioranza. Il clima si è stemperato grazie al lavoro “di fioretto” dei pontieri, lungo l’asse fra Gianni Letta (che ieri è andato ad Arcore) e il nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. La svolta è anche nelle parole di Licia Ronzulli. “Il ‘caso Ronzulli’ non è mai esistito, e comunque non esiste più”, ha assicurato la fedelissima di Berlusconi, su cui Meloni ha messo il veto all’entrata nel governo.

Un punto di caduta potrebbe alla fine trovarsi sulla Giustizia. Meloni per quel posto pensa da tempo all’ex magistrato Carlo Nordio. Ma, secondo varie ricostruzioni, ci sarebbero margini di trattativa. In alternativa Berlusconi è pronto a rivendicare il Viminale (con una figura di alto profilo, di garanzia), o il Mise, che è però uno dei dicasteri chiave per la premier in pectore. Altrimenti, in ultima istanza, FI chiederebbe un ministero in più di quelli della Lega. Finora sono quattro quelli attribuibili a Forza Italia, fra cui gli Esteri per Antonio Tajani. Ad ogni modo, l’esito della trattativa dovrà incastrarsi con i desiderata della Lega, che non sembra incline a rinunciare al Viminale, e si è già assicurata il Mef con Giancarlo Giorgetti.

Di certo, le tensioni dopo lo strappo di Fi in Senato e lo scontro sul caso degli appunti di Berlusconi su Meloni, hanno prodotto un’incertezza tale da generare preoccupazione anche nella famiglia del Cavaliere. Non solo per gli scenari legati al governo, ma anche per il subbuglio che attraversa il suo partito, in cui molti hanno accolto con sollievo l’annuncio dell’incontro chiarificatore Meloni-Berlusconi. Ronzulli mira alla guida del gruppo al Senato, e un azzurro a lei vicino, Giorgio Mulè, è l’alternativa a Barelli per Montecitorio. Ma c’è anche una componente del partito che invece non vuole accettare i diktat di FdI. Gianfranco Micciché ha messo sul tavolo l’ipotesi di uno strappo se le cose non cambieranno. Perché Silvio Berlusconi è stato “maltrattato”. Di più: Giorgia Meloni ha deciso di “farlo fuori”. E quindi l’idea del neo senatore di Forza Italia è chiara: “Appoggio esterno”.