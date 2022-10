Prima del vaffa al di lì a poco presidente del Senato Ignazio La Russa, Silvio Berlusconi aveva sul suo banco alcuni fogli di appunti. Nulla di strano nel giorno i cui i mancati voti di Forza Italia sarebbero poi risultati irrilevanti ai fini dell’elezione della seconda carica dello Stato. Ma le foto dimostrano che in realtà non si trattava di una conta di numeri bensì pesanti considerazioni sulla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, premier in pectore, definita “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. Un ultimo aggettivo “ridicola” era visibile, ma cancellato. Da poco Berlusconi aveva dovuto ingoiare l’ennesimo no alla fedelissima Licia Ronzulli a cui è stata negata una poltrona da ministra. La stessa Ronzulli che in altri appunti l’ex Cavaliere ritornato al Senato a 11 anni dopo la decadenza, indicava per il ministero del Turismo, degli affari Ue o a uno dedicato agli “Anziani”. Il no a lei, aveva fatto trapelare Berlusconi, era un no a lui.

Nelle considerazioni sulla futura prima ministra scrive anche: “Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”. La sintesi di giornate in cui gli incontri si sono conclusi tra no e muri della Meloni alle richieste azzurre. Dopo il mancato appoggio al “patriota” La Russa, la Meloni era stata neutra commentando la scelta di Forza Italia: “Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie”. Cosa risponde a Silvio Berlusconi che chiede di far cadere i veti? “Non ho altro da dire”. Ma nella serata di ieri sarebbero state nuovamente rallentate le trattative per la composizione del governo dove Berlusconi (di nuovo gli appunti) sperava di piazzare Tajani gli Esteri, Casellati alla Giustizia, Bernini all’Università per Bernini, Gasparri alla pubblica amministrazione, Cattaneo ala Transizione ecologica o Ambiente. Ma questo era prima che diventasse protagonista del nuovo caso su cui Meloni non ha ancora detto nulla.