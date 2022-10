Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è appena arrivato nella sede di Fratelli d’Italia per l’incontro con Giorgia Meloni. Ad accoglierlo all’ingresso proprio la presidente di Fdi. La folta schiera di giornalisti, fotografi e telecamere attraverso l’utilizzo di transenne e nastri gialli è stata tenuta dalle forze dell’ordine ad alcuni metri di distanza dall’ingresso per liberare la strada e permettere alla macchina dell’ex premier di entrare nel palazzo in via della Scrofa.