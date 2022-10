“Silvio Berlusconi era venuto qui nella sede di Fratelli d’Italia ai tempi dell’MSI” sono le uniche parole che Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha pronunciato uscendo dalla sede in via della Scrofa mentre nel frattempo era in corso l’incontro tra il presidente di Forza Italia e la premier in pectore Giorgia Meloni. Il presidente del Senato è poi rientrato nella sede del partito.