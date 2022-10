I Disco Club Paradiso sono una band giovanissima made in Bologna, formata da quattro ragazzi di età compresa tra i 20 e i 22 anni. Con la loro irriverenza e la loro energia continuano a entusiasmare il pubblico e i giudici, portando ai Bootcamp – ieri il nuovo episodio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – una personalissima versione di “Svalutation” di Adriano Celentano. Con il loro arrangiamento fatto di chitarra elettrica e sax conquistano Dargen D’Amico che, conscio del fatto che “non puoi fregare un sassofonista romagnolo che viene a X Factor”, gli concede una sedia. Una sedia che vale oro: i Disco Club Paradiso sono l’unica band promossa ai Bootcamp di Dargen e quindi, in virtù del regolamento che obbliga i giudici a portare ai Live almeno una band, sono già sicuri di essere tra i 12 protagonisti della gara in diretta.