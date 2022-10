“Girls just want to have fun”, cantava Cindy Lauper nel 1983, ed effettivamente Angela Melillo e le sue amiche sanno bene come divertirsi. Lo dimostra quel che è successo all’addio al nubilato, dove qualcuna delle partecipanti ha smarrito un dildo. Risvolto hot per la festa che ha preceduto le nozze dell’influencer, la quale venerdì 14 ottobre ha sposato Cesare San Mauro, professore universitario e avvocato che da otto anni è al suo fianco. Come raccontato dal servizio apparso sul settimanale Chi, la showgirl ha festeggiato l’addio al nubilato in una spa insieme a diversi volti noti del mondo dello spettacolo, a partire da Samantha De Grenet, scelta come testimone della sposa. Oltre a lei c’erano anche Stefania Orlando, Elisabetta Ferracini – figlia di Mara Venier -, Manila Nazzaro e Milena Miconi. Insomma un concentrato di ‘pazzeschitudine’. Proprio tra di loro si nasconde la proprietaria di un oggetto che ha sorpreso non poco la Melillo: un sex toy del quale, a detta sua, non conosceva nemmeno l’esistenza fino a quel momento.

Si sa che gli addi al nubilato, così come quelli al celibato, sono spesso l’occasione per scherzare anche con la sfera sessuale dei futuri sposi, e il party organizzato per la ex showgirl del Bagaglino non ha fatto eccezione. Ecco che cosa ha rivelato Angela Melillo al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Per il mio addio al nubilato ho convinto tutte a staccare dalla solita routine. Ci siamo divertite come delle ragazzine. A un certo punto, il caos. Una di loro perde un piccolo telecomando. Finisce nelle mie mani e chiedo di chi sia, ma soprattutto… cos’era? Mi rispondono che era il telecomando di un dildo. E io chiedo: ‘Ma che cos’è un dildo?’. Iniziano tutte a ridere e a prendermi in giro, oggi so che è un sex toy, un vibratore del quale, grazie a Dio e a Cesare, non ho bisogno”. Inutile dire che ora tutti vogliono sapere a chi appartenga il dildo, ma ahinoi è probabile che non lo sapremo mai.

Sappiamo invece che dopo la cerimonia non ci sono stati grandi festeggiamenti, perché gli sposini avevano fretta di partire per una piccola luna di miele: “La mia testimone di nozze sarà Samantha De Grenet – prosegue Angela Melillo dalle pagine di Chi -. Per Cesare un amico giornalista. Ci saranno pochi invitati perché io e lui la sera stessa partiremo per un luogo top secret, per un mini viaggio di nozze. Nell’invito abbiamo scritto: ‘Dopo la cerimonia seguirà…un bel niente’. La festa vera la faremo in primavera con tanti invitati e brindisi e sorrisi pieni di divertimento”.