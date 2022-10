“Sul reddito di cittadinanza non arretreremo: Grillo ha lanciato un appello ai cittadini per occuparsene. Il nuovo governo non deve fare passi indietro, così come richiesto dal Commissario europeo al Lavoro, ma applicare la legge che oggi è incompleta a causa dei governatori del centrodestra che non hanno dato attivazione ai centri per l’impiego”. Lo ha detto la deputata del M5s, Vittoria Baldino, fuori da Montecitorio. “Dialogo col Pd? Con questa dirigenza non ci siederemo mai al tavolo”.