I sostenitori del presidente brasiliano uscente e nuovamente candidato Jair Bolsonaro pregano nella capitale Brasilia mentre si contano i voti per le elezioni presidenziali. Con il 99% dei voti contati, Lula (Luiz Inacio Lula da Silva), il veterano di sinistra in cerca di un ritorno alla presidenza, ha ottenuto il 48,3% dei voti contro il 43,3% per il presidente di estrema destra, portando le elezioni al ballottaggio il prossimo 30 ottobre.