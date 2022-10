Settimana della moda di Parigi. Se è vero che la moda è (anche) magia, quello che è accaduto sulla passerella del brand Coperni sicuramente ne dà prova. Bella Hadid, una delle modelle più apprezzate dai designer di tutto il mondo, è arrivata con addosso solo gli slip. E l’abito è stato creato sul momento. Come? Con il Fabrican, una sostanza che assume lo stato solido quando esposta all’aria e diventa un tessuto. In pochi secondi due uomini (compreso Manel Torres, inventore del Fabrican) hanno creato un abitino bianco addosso a Bella Hadid. Una designer ha rifinito il tutto creando uno spacco e abbassando le spalline. E via la camminata in passerella. Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant sono i designer del brand Coperni.