Una mongolfiera da cui cadono cuori rossi. E poi una scritta aerea: “Buon compleanno amore, ti amo”. È la sorpresa “da film” fatta dalla deputata azzurra Marta Fascina a Silvio Berlusconi per il suo 86esimo compleanno. Il video è stato pubblicato dallo stesso leader di Forza Italia sui social ed è stato girato a Villa San Martino ad Arcore. “Vedete di arrivare anche a voi a questa età in forma come sono io…”, ironizza Berlusconi alla fine del video.