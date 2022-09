Luca Salatino e Sara Manfuso potrebbero già abbandonare la casa del Grande Fratello. Entrambi, infatti, hanno in mente di ritirarsi. Ma nessun capriccio, né voglia di attirare attenzioni: solo seri problemi. “Qua dentro è come una tortura, una violenza, ti capisco”, ha confessato l’opinionista allo chef. L’ex tronista, allora, ha spiegato: “Sono cinque giorni che piango non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire”. Tra i motivi che lo avrebbero spinto a prendere la decisione, il desiderio di riabbracciare la fidanzata Soraia: “In questo momento ho una mancanza, non vedo la mia ragazza da dieci giorni, sto male. Ho anche mia madre che non sta bene, qua è tutto amplificato”