Dopo tante indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale. Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta un bambino dal compagno Goffredo Cerza. I due hanno deciso di annunciarlo con un video ironico pubblicato sui loro profili Instagram, dove sono andati a ripercorrere a tappe tutte le notizie fake uscite negli anni circa una presunta gravidanza dal 2016 ad oggi. “Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare ? Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”, scrivono nella didascalia del post. Il movie social inizia con nonna Michelle che chiede alla figlia informazioni circa la presunta gravidanza. Un “Love Bugs” riadattato ai giorni nostri dove per ogni anno viene mostrato un titolo pubblicato circa una presunta gravidanza di Aurora. Nei frame infatti è visibile la ragazza cantare sul suo letto in pose diverse smentendo sempre le varie voci uscite negli anni.

Non solo: una frecciatina velata è stata lanciata anche dei confronti di Alfonso Signorini, reo di aver spoilerato per primo la notizia. Alla domanda di mamma Michelle “Aurora sei incinta?”, la figlia non ha esitato un attimo nel rispondere: “Chiedilo a Signorini!”. Il progetto social ha quindi riunito oltre a Michelle anche amici di Aurora come Tommaso Zorzi e Jonathan Kashanian con interventi fuori campo. Sono tantissimi i commenti di affetto pubblicati sotto il video da parte di fan, colleghi e amici della coppia. È ancora presto sapere il sesso del nascituro. Per ora possiamo ipotizzare il mese di gravidanza. Aurora infatti dovrebbe essere entrata da poco presumibilmente nel quarto o quinto mese di gravidanza.