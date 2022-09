“Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”. A parlare della morte di Manuel Vallicella è Enrico Ciriaci, tra i primi sui social a dare la notizia della scomparsa dell’ex tronista di Uomini e Donne postando una sua foto con lui. Stando alle parole di Ciriaci, intervistato da Fanpage, sarebbe stata proprio la depressione a spingere il tatuatore a togliersi la vita. L’amico di Vallicella racconta come dopo la morte dell’amata madre venuta a mancare nel 2019, Manuel fosse profondamente cambiato. Un dolore che però, per quanto visibile, il tatuatore non ha mai esternato a parole con nessuno, né con i parenti né con gli amici. “Aveva dei parenti ma evidentemente non parlava nemmeno con loro” racconta Ciriaci. “Era cambiato dopo la scomparsa della madre, non è mai più tornato quello di prima. Quando usciva con noi amici era spento, faceva fatica a sorridere”.

Quanto al presunto gesto di Manuel, Enrico racconta di aver saputo della sua morte da altri amici, che “avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio”. Il suicidio, dunque, sarebbe avvenuto proprio nel suo studio di tatuaggi, anche se Ciriaci puntualizza: “Da quello che so sì, ma adesso girano tante voci”. Anche per le persone più vicine, non è sempre facile intuire l’entità del dolore che attanaglia una persona. È stato così anche per la cerchia di amici di Vallicella, che mai si sarebbero aspettati un finale del genere. “Sì, lo vedevi che era sempre sulle sue, che c’era qualcosa che non andava. Però conoscevamo i motivi del suo silenzio e non abbiamo dato peso alla situazione, lo associavamo alla depressione legata alla scomparsa della madre. Non avremmo mai pensato che sarebbe arrivato a questo gesto. Anche perché Manuel è sempre stato un ragazzo pieno di vita. Siamo rimasti tutti sconvolti, non ce lo saremmo mai aspettato. Uno come lui che aveva fatto un programma televisivo, che era un po’ conosciuto e aveva ormai la sua fama, non pensavamo sarebbe arrivato a togliersi la vita per questa cosa”.

A pesare sul cuore di Vallicella, evidentemente, potrebbe essere stata la solitudine provata in seguito alla morte della madre, dal momento che anche con i fratelli pare non avesse un buon rapporto. A tal proposito Ciriaci osserva: “So che è durissima perdere un genitore ma aveva 35 anni, non 10, la vita va avanti. Immagino abbia avuto una debolezza in quel momento […]”. In seguito alle dichiarazioni rilasciate ai media e alla presenza del proprio nome su diverse testate, Enrico Ciriaci vuole precisare di non aver diffuso “nessuna notizia del come, perché e quando” e di essersi limitato a condividere sui social una foto con Vallicella “come tante altre persone. Purtroppo essendo stato il primo a pubblicarla, i media hanno cercato di mettersi subito in contatto con me”. Ciriaci, inoltre, smentisce di essere anche lui un tatuatore e soprattutto di essere il migliore amico di Manuel: “Sapevo chi era ma non ero il suo migliore amico”. Per questi motivi chiede di non attribuire a lui responsabilità che non avrebbe circa la diffusione di notizie sulla morte dell’ex tronista.