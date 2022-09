A soli 35 anni ci ha lasciato Manuel Vallicella, ex volto di Uomini e Donne. La notizia, che ha sconvolto da subito il web, è stata data dall’amico fraterno Enrico Ciriaci, deejay e tatuatore proprio come lo stesso Vallicella. Ciriaco al sito Biccy ha dichiarato che Manuel “si è tolto volontariamente la vita”. Non sono chiare le motivazioni di questo tremendo gesto. Va ricordato però che Manuel aveva perso la madre tre anni fa a causa di una malattia che non le aveva lasciato scampo. Ed è proprio alla madre che, in occasione del suo compleanno, Vallicella aveva dedicato un post su Instagram a gennaio di questo anno: “E tu Mamma so che mi guardi e sorridi con me”.

A confermare la dolorosa notizia ci ha pensato anche Amedeo Venza attraverso un post sul suo profilo Instagram. Il blogger infatti ha scritto: “Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro.. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se… Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma… non ho parole Rip”. Vallicella era approdato nel dating show di Canale 5 nel 2016 per corteggiare Ludovica Valli, la quale però non aveva ricambiato lo stesso interesse del ragazzo, nonostante avessero condiviso bei momenti insieme. La scelta di Ludovica ricadde poi sull’altro contendente, Fabio Ferrara. Vallicella aveva commentato con queste parole la decisione di Valli nell’essere la sua non scelta: “Quando mi piace una ragazza non riesco mai ad averla. Ne posso avere 200 fuori, ma mai quella che mi piace davvero. Ci sto male ma non darò la soddisfazione di vedermi piangere a chi mi vuole male. Mi vivrò questa delusione da solo”.

Visto il successo che Manuel aveva riscosso in trasmissione, Maria De Filippi decise l’anno successivo di affidargli il ruolo da tronista. Esperienza che durò solamente qualche settimana. A distanza di poco infatti Manuel decise di ritirarsi per riprendere le sue abitudini e passioni (tra cui l’essere tatuatore) allontanandosi definitivamente dal mondo dello spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ❌Amedeo venza❌ (@amedeovenzaofficial_)

Se hai bisogno di aiuto o conosci qualcuno che potrebbe averne bisogno, ricordati che esiste Telefono amico Italia (0223272327), un servizio di ascolto attivo ogni giorno dalle 10 alle 24 da contattare in caso di solitudine, angoscia, tristezza, sconforto e rabbia. Per ricevere aiuto si può chiamare anche il 112, numero unico di emergenza. O contattare i volontari della onlus Samaritans allo 0677208977 (operativi tutti i giorni dalle ore 13 alle 22).