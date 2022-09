Elenoire Ferruzzi è una nuova concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Proprio in occasione dell’inizio del programma Ferruzzi ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi per raccontare la sua storia. Il vissuto di Elenoire non è stato affatto semplice ma, con il sorriso e l’umorismo che la contraddistinguono, tutto può essere superato. E lei ne è la conferma. Sentirsi in gabbia nascendo nel corpo sbagliato: la non accettazione di sé stessi: “Sono stati gli altri a farmi sentire sbagliata, diversa. Per me era tutto al posto giusto: mi sentivo una femminuccia. Poi, con le prime vessazioni, iniziai a capire che il corpo non si sposava appieno con la mia anima”, dichiara al settimanale Ferruzzi. E aggiunge: “Alle elementari, per esempio, ero innamorata del mio compagno di banco. Si chiama Paolo. Durante qualche lezione iniziai a disegnare sul diario un cuore rosso con ,vicini, i nostri nomi” e qui la prima grande sofferenza. “La maestra, dal nulla, lo mostrò a tutta la classe e iniziò ad urlare: ‘Avete visto il vostro compagno cosa sta facendo? Vergogna!” Da quel momento il periodo scolastico nell’infanzia di Elenoire diventò un inferno ma, fortunatamente, ci pensò la madre a risolvere la situazione. In che modo? Cambiando immediatamente scuola alla figlia ed andando a parlare con la maestra. Era la donna del resto ad asciugarle le lacrime una volta tornata a casa, divenendo così la confidente dei suoi segreti. Ferruzzi oggi non ha più rancore e rabbie represse: ha perdonato tutti. L’intervista prosegue: “Ho dei genitori fantastici, che non mi hanno mai lasciata sola. I problemi veri sono arrivati quando ho iniziato a interfacciarmi con la società”.

Non solo problemi con gli insegnanti, ma anche con i bulli. Cattivi compagni di classe che, a distanza di anni, hanno perfino fatto l’amore con lei senza riconoscerla: “Con qualcuno ci ho anche fatto l’amore. Non mi aveva riconosciuta: del resto io sono cambiata molto! Tanto che, quando gli rivelai la mia identità, rimase a bocca aperta e mi disse: ‘Ti chiedo scusa per tutto il male che ti ho fatto. Ai tempi io non avevo i mezzi per capire’. Una vera rivincita”. Nel corso degli anni infatti Elenoire ha sùbito numerose operazioni. Lei stessa oggi sostiene di non aver esagerato perché “l’esagerazione è negli occhi di chi guarda. Per me questo corpo è arte”.

Ferruzzi oggi, felicemente single, non vuole più dare per scontato nulla nella sua vita. Proprio per questo è divenuta un simbolo dei diritti sociali e della libertà di essere ciò che riteniamo opportuno essere: “Non rappresento niente e nessuno se non me stessa, ma difendo una causa: i diritti sono qualcosa di cui si capisce l’importanza solo quando non li hai più. Mai darli per scontati”. Oggi l’influencer è pronta per trovare il suo riscatto all’interno della casa più spiata d’Italia dopo essere stata in coma per oltre 4 mesi nel 2021 a causa del covid 19. Durante i mesi di incoscienza Elenoire, in fin di vita, ha avuto una visione della nonna: “È venuta per dirmi che mi avrebbe salvata lei”. A destabilizzare più di tutto Ferruzzi però è stata la mancanza di percezione del tempo passato: “Ho avuto un crollo emotivo, psicologico, oltre che fisico. Ero circondata da sacche di cortisone. Non muovevo più braccia e gambe. Non avevo voce. Ho perso più di 40 chili. Tanto era il dolore chiedevo di morire. Il mio corpo era stremato”.