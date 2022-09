Lui la chiamava Gan Gan, nomignolo affettuoso. In queste ore abbiamo visto molti video e molte foto della Regina Elisabetta e del suo nipotino, non più così piccolo (ha nove anni) George. Secondo in linea di successione al trono, da Palazzo arrivano voci sul fatto che, contrariamente a quanto previsto, alle esequie della sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre sarà presente assieme alla sorellina Charlotte, 7 anni, terza in linea di successione: i due principini, sono fra i componenti della famiglia reale che seguiranno nelle prossime ore il feretro della regina Elisabetta nel breve corteo dalla Westminster Hall all’abbazia di Westminster per il solenne funerale di Stato.

I due figli del neo erede al trono William e di Kate, principe e principessa di Galles, assisteranno poi pure al rito delle esequie della sovrana scomparsa – loro bisnonna – in chiesa. Non ci sarà invece il fratellino Louis, di soli 4 anni. I due bisnipoti più grandi, simbolo della continuità dinastica futura in casa Windsor, erano stati assenti finora a tutti gli eventi funebri pubblici seguiti alla morte di Elisabetta. La processione dietro il catafalco sarà guidata ancora una volta da re Carlo III; primogenito e successore della sovrana defunta, con la regina consorte Camilla; seguiranno nell’ordine dai fratelli Anna, Edoardo e Andrea; quindi William e Kate con al fianco George e Charlotte; quindi il secondogenito di Carlo, Harry e la consorte Meghan, duca e duchessa di Sussex.