La regina consorte Camilla ha reso omaggio alla sovrana. Dopo la morte di Elisabetta II, è arrivato il momento della donna che per anni è stata accanto all’attuale Re, Carlo III. Si può dire tutta la vita, con quello che ha comportato e che è storia nota. La registrazione del discorso sarà trasmessa integralmente dalla BBC questa sera alle ore 20, le ore 21 italiane, non prima di aver osservato un minuto di silenzio in tutto il Regno Unito. La moglie di Carlo III ricorda Elisabetta come una “donna sola” che, in un mondo dominato da uomini è riuscita a “ritagliarsi il proprio ruolo”.

Alla vigilia del funerale che si terrà il 19 settembre, Camilla ricorda anche la bellezza del suo volto e del suo sorriso: “Aveva quei meravigliosi occhi blu che, quando sorrideva, le illuminavano tutto il viso. Ricorderò sempre il suo sorriso. Quel sorriso è indimenticabile”. Il messaggio di cordoglio giunge in un momento particolare per la storia della famiglia reale. Per la regina consorte rappresenta anche una sorta di riappacificazione con il popolo britannico. Infatti, se fino allo scorso anno metà del popolo non voleva che Camilla diventasse regina consorte, ora e secondo il sondaggio pubblicato nei giorni scorsi da YouGov, il 53% della popolazione crede realmente che sarà in grado di fare un buon lavoro, mentre solo il 18% pensa il contrario. Un segno tangibile che Camilla, giorno dopo giorno, si sta guadagnando il consenso nonostante, per molti anni, non sia stata amata dal suo popolo. Molti britannici non hanno mai digerito la sua relazione con Carlo quando era sposato con la principessa Diana. Un consenso che ha letteralmente preso sostanza solo a febbraio scorso quando la regina Elisabetta, che non aveva partecipato al matrimonio civile tra il figlio e la storica amante, ha dato il suo consenso affinché Camilla potesse diventare regina consorte.