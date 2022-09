Le porte della scuola di Amici si sono riaperte, ma questa volta, dopo 10 anni, Veronica Peparini non è più tra i professori del programma. Un momento di passaggio delicato per l’insegnante, che però può contare sull’amore e la stima del compagno Andreas Müller. Il danzatore, infatti, le dedica sui social parole di incoraggiamento proprio ora che per la sua dolce metà si è conclusa l’esperienza televisiva. E rivolge una frecciatina a chi evidentemente non si è sempre comportato bene con lei: “Hai pugnalate alle spalle, leccac**o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso”.

Dire addio alla famiglia di Amici dopo un decennio non deve essere stato facile per Veronica Peparini. La nuova edizione del talent show di Canale 5 è iniziata domenica 18 settembre con la formazione della nuova classe, ma il posto di Veronica è stato preso da un nuovo insegnante, Emanuel Lo. Accanto a lui, per il ballo, riconfermatissimi Raimondo Todaro e Alessandra Celentano. Andreas, che proprio ad Amici ha conosciuto la Peparini innamorandosene, vuole quindi ricordare a tutti il contributo che la docente ha dato al programma e più in generale al mondo della danza. “Credo che in questi anni, ballerini, coreografi e colleghi si sono ispirati a te, al tuo stile e alla tua visione” scrive su Instagram. “Hai creato talenti, mostri e copie senza neanche rendertene conto. Hai solo fatto ciò che amavi e come piaceva farlo a te. Hai dato modo a migliaia di ballerini di esprimersi, riscattarsi e farsi vedere. Me in primis. Hai pugnalate alle spalle, leccac**o intorno e comunque porgi sempre loro un sorriso. (Cosa che io non sarei mai in grado di fare)”.

L’invito di Andreas è quello di continuare a lavorare con l’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinta: “Quindi oggi ti dico, continua a fare il tuo lavoro con lo stesso sorriso che hai in questa foto perché a differenza di tanti altri forse me compreso, tu ami davvero questo lavoro a tal punto da non considerare luoghi e persone, tu lo ami a prescindere e sempre il tuo lavoro brillerà perché lo fai con il cuore”. Poi il riferimento esplicito alla trasmissione di Maria De Filippi. Il ballerino vuole spronare la compagna a non aver paura dei cambiamenti, perché sono sempre una buona occasione per scoprire qualcosa di sé che ancora non si conosce. “Scrivo questo perché so che oggi con l’inizio di una nuova edizione di Amici, programma nel quale hai svolto il tuo lavoro e hai ricoperto un ruolo per 10 anni, può farti strano non vederti lì e un incoraggiamento anche pubblico può far piacere. Sono qui a sostenerti quindi e a dirti che il ‘cambiamento’ nella vita può solamente portarci ad esplorare qualcosa in più di noi e se quello che hai scoperto fino ad oggi è stato tanto, pensa quanto altro hai ancora da dare e fare”.