Tom Parker Bowles e Laura Lopes, i figli della regina consorte Camilla, sono stati tra i primi ad arrivare alla cerimonia funebre per accompagnare la regina Elisabetta II nel suo ultimo viaggio, questa mattina 19 settembre. Laura Lopes, 44 anni, elegante e con veletta (insomma, pare proprio che la indossassero tutte tranne Meghan Markle) è arrivata insieme ai 3 figli e al marito, Harry Lopes, rampollo di una ricca famiglia. Laura fa la critica d’arte. Tom Parker Bowles, 47 anni, è critico enograstronomico: in abito scuro tradizionale, anche lui si è fatto vedere presto a Westminster Abbey. I due sono molto legati alla famiglia reale: una delle figlie di Laura ha portato i fiori in chiesa al matrimonio di Kate e William. Una dimostrazione di come i due abbiano sostenuto l’unione tra la madre e l’attuale Re d’Inghilterra, Carlo III.