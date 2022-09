Harry non ha cantato l’inno ‘God Save The Queen durante il funerale della Regina Elisabetta II. Lo hanno notato tutti, dai social alle trasmissioni tvn con Cesara Buonamici che lo ha fatto notare nello speciale di Verissimo. No, Harry non ha cantato. Perché? Le voci su una grande tensione con il padre Carlo, ora Re Carlo III, sono tante. Perché proprio lui, il nuovo Re, ha deciso di revocare ai figli di Harry e Meghan il titolo di “Sua Altezza Reale” e lo ha fatto cambiando una legge esistente. Non solo, malcontento anche per aver deciso di trogliere dall’uniforme del secondogenito le iniziali della nonna, la Regina. Com’è noto, è stata concessa a Harry una deroga che gli ha permesso di indossare l’uniforme (cosa che non è più consentita dal momento che ha cessato di essere un “working royal”) durante la veglia. Concessone sì, ma solo a metà. Harry tornerà presto negli Usa con la moglie Meghan Markle e sta per uscire la sua temuta autobiografia.