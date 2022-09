L’Oktoberfest di Monaco di Baviera è stato inaugurato ieri, dopo essere stato cancellato per due anni di fila a causa della pandemia di Covid-19. Il ritorno del popolare festival avviene in un contesto di aumento dei prezzi della birra: l’invasione russa dell’Ucraina ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime e dell’energia, costringendo diversi birrifici a trasferire questi costi sul prezzo della bevanda. Come da tradizione, il sindaco di Monaco, Dieter Reiter, ha dato il via ai festeggiamenti spillando il primo fusto di birra e offrendo il primo boccale al capo dello Stato regionale della Baviera, Markus Soder. In programma fino al 3 ottobre, il festival si svolgerà senza alcuna restrizione sanitaria o obbligo di mascheramento. L’Oktoberfest attira normalmente più di cinque milioni di persone, un terzo delle quali provenienti dall’estero, in particolare dall’Asia. Generalmente genera 1,2 miliardi di euro di benefici economici.