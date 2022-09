Giorgia Meloni in piazza Duomo a Milano per un grande evento a due settimane dalle elezioni. Tra i sostenitori che si apprestano ad applaudire la leader di Fratelli d’Italia, nella stessa piazza che una volta era quasi una esclusiva di Lega e Forza Italia, ci sono molti delusi dalla Lega a trazione salviniana. “Io votavo Almirante, poi mi era piaciuto molto Salvini, ma è sceso troppo a compromessi”, e, ancora: “Io sostenevo Salvini, ma da quando è andato al governo con Draghi ho cambiato idea”. I supporter della Meloni sono convinti che a premiarla sia soprattutto la coerenza: “Questa è la grande differenza tra Giorgia e gli altri due, anche se sono nostri alleati”. Per molti l’obbiettivo il prossimo 25 settembre è quello di superare la Lega in Lombardia: “E speriamo non solo in Lombardia”. Tra le motivazioni che hanno spinto molti ad abbandonare Salvini per rivolgersi alla Meloni c’è proprio la mancanza di coerenza: “Lega? Non me ne parli, Salvini è un ballerino…”. E per concludere: “Salvini? Una delusione come fu Renzi all’epoca, Giorgia secondo me corre da sola”.