Re Carlo è giunto a Buckingham Palace per prendere formalmente possesso del trono ereditato dalla regina Elisabetta, morta ieri a Balmorlal. Il nuovo sovrano, vestito l’abito scuro del lutto, è stato accolto con ovazioni dalla folla accalcata dietro le transenne in prossimità dell’ingresso. È la prima volta che Carlo e la sua consorte Camilla varcano i cancelli della residenza reale come re e regina d’Inghilterra.