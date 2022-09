“Sono stato educato ad amare il senso del dovere verso gli altri. e di tenere nel massimo rispetto le preziose tradizioni, libertà e responsabilità della nostra unica storia e del nostro sistema di governo parlamentare, come fece la stessa regina con tale devozione incrollabile, anch’io ora mi impegno solennemente, per tutto il tempo rimanente che Dio mi concederà, di sostenere i principi costituzionali nel cuore della nostra nazione. e ovunque tu possa vivere nel Regno Unito, o nei regni e territori di tutto il mondo, e qualunque siano le tue origini o le tue convinzioni, cercherò di servirti con lealtà, rispetto e amore, come ho fatto per tutta la mia vita“. È uno dei passaggi più significativi del nuovo re Carlo nel suo primo discorso da sovrano d’Inghilterra, dopo la morte di sua madre Elisabetta.