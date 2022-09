“In questi tredici anni di lotta ho dimostrato che non mi piace perdere e non perderemo neanche questa volta ma vinceremo questa battaglia”. Lo ha detto Ilaria Cucchi, candidata al Senato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, che oggi a Milano ha presentato la sua candidatura insieme al segretario di SI Nicola Fratoianni e alla portavoce nazionale di Europa Verde Eleonora Evi. “Sono molto emozionate perché sento il peso della responsabilità di portare in Parlamento i temi veri, quelli che stanno a cuore ai cittadini”. Un esempio? “Il tema delle carceri che oggi sono considerate delle discariche sociali – ha aggiunto Cucchi – il nostro programma è l’unico che affronta questo tema. Il problema nasce dall’indifferenza. Io l’ho vissuto sulla mia pelle e non mi volterò mai più dall’altra parte se vogliamo sperare in una società migliore”.