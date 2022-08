Non saranno insieme alla celebrazione dell’anniversario della morte della madre, Lady Diana. Il numero 25 dalla sua scomparsa nell’incidente del tunnel di Parigi. Il principe Harry, Duca di Sussex, e il principe William, Duca di Cambridge, celebreranno la tragica ricorrenza in privato. Ciascuno per conto proprio. Hanno deciso di tracciare una linea di separazione fra le loro commemorazioni pubbliche. A riportarlo è il Telegraph, che conferma che la tensione fra i due fratelli è crescente.

Sembra che i Principi infatti siano ormai siano ai ferri corti. E che neppure un evento di memoria così doloroso possa unirli. Non saranno insieme nemmeno in questa occasione. Un evento dolorosissimo, certo, quello della perdita della madre, ma da ricordare nel loro privato, con le rispettive famiglie. Non più da condividere.

William ed Harry hanno rotto i rapporti da tempo. L’ultima apparizione che li ha visti insieme è stata, la scorsa estate, l’inaugurazione di una statua di Diana nei giardini di Kensington Palace. C’era già tensione fra loro, nonostante i sorrisi. È stata una cerimonia di facciata? Forse. Fatto sta che quello è stato l’ultimo evento a unirli.

E ora? Nemmeno l’anniversario della morte di Diana cambierà le cose. Nessuna intenzione di incontrarsi, proprio come il Duca di Sussex ha dichiarato recentemente: “Voglio che sia un giorno pieno di ricordi dell’incredibile lavoro che ha fatto e dell’amore con cui lo ha fatto. Voglio che sia un giorno per condividere lo spirito di mia madre con la mia famiglia, con i miei figli, che avrei voluto che conoscesse. Spero di renderla orgogliosa ogni giorno”.

E cosa faranno Harry e Meghan? Il prossimo 5 settembre lasceranno la California per raggiungere l’Inghilterra. Prima a Manchester per partecipare al “One Young World Summit”. Poi a Londra per i “WellChild Awards” dell’8 settembre. È il primo ritorno dei Sussex in Inghilterra dopo le celebrazioni del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II a giugno.

Il Principe William e Kate Middleton, insieme ai loro bambini, si stanno invece trasferendo da Kensington Palace all’Adelaide Cottage, a pochi minuti a piedi dal Castello di Windsor. Se i Sussex durante la loro trasferta faranno tappa a Frogmore Cottage, saranno a pochi passi dai Cambridge. Ma sembra, rivela una fonte ben informata, che i Sussex non faranno deroghe allo scopo del loro viaggio: dare “sostegno a diverse associazioni di beneficenza che stanno loro a cuore”. Nessuna eccezione.