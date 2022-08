Dopo aver festeggiato il loro quarto anniversario di matrimonio, Meghan e Harry sarebbero pronti a ripetere “Lo voglio”, questa volta sul suolo statunitense. Un insider fa sapere a Heat che il Duca e la Duchessa di Sussex stanno pianificando di rinnovare i loro voti in America, e vogliono che ogni aspetto sia diverso dal loro matrimonio reale al Castello di Windsor. Un progetto che in realtà, pare, avrebbero già da tempo, ma la pandemia ha messo loro i bastoni tra le ruote. “Stanno guardando vari luoghi e stanno cercando di capire il tipo di cerimonia che vogliono, così come quanti ospiti invitare”, fa sapere l’insider. “La mamma di Meghan, Doria, sarà nella lista degli invitati, ma sarà l’unico membro della famiglia. Poi ci saranno una manciata di loro amici più cari […] Sono più innamorati che mai e orgogliosi di tutto ciò che hanno passato insieme in questi ultimi quattro anni. Rinnovare di nuovo i loro voti è un bel modo per sottolinearlo”.

Intanto a settembre la coppia farà ritorno a Londra e poi proseguirà per la Germania. Il motivo? Eventi di beneficenza. One Young World 2022 Manchester Summit il 5 settembre e gli Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go in Germania il 6 settembre. Quindi sarà la volta di un’altra tappa nel Regno Unito per i WellChild Awards 2022 l’8 settembre. L’ultima volta di Harry e Meghan in patria risale a giugno, in occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II.