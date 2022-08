Un’estate sotto i riflettori del gossip internazionale. Dopo la definitiva rottura con Shakira, Piquè sembra aver definitivamente voltato pagina: il suo nuovo amore è la 23enne Clara Chia Martì e la coppia ha recentemente presenziato al matrimonio di alcuni amici. I due si sono presentati alla cerimonia mano nella mano, molto affiatati e le foto della loro prima apparizione ufficiale sono state pubblicate dal quotidiano spagnolo Hola!. Immagini che Shakira non ha digerito: la popstar colombiana, infatti, sarebbe ancora innamorata del difensore del Barça e avrebbe provato a salvare il matrimonio più volte, senza successo. Adesso, emersa la relazione di Piquè, la diva gli avrebbe chiesto di evitare che i figli, Milan e Sasha (9 e 6 anni), incontrino Martì. Troppo tardi? Probabilmente. Lo scorso luglio, infatti, il calciatore aveva presentato la donna, in veste di amica e collaboratrice, ai due bambini. Un incontro che ha scatenato la collera di Shakira, la quale avrebbe ribadito la richiesta all’ex marito. Dopo aver infranto il patto che prevedeva di aspettare un anno dalla separazione prima di mostrarsi in pubblico con nuovi partner, però, è difficile che Piquè accolga l’appello della cantante.