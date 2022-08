Nuovo colpo di scena nella politica irachena. Il leader sciita Moqtada al-Sadr ha annunciato di volersi ritirare dalla vita politica del Paese. “Avevo deciso di non interferire nelle questioni politiche, ma ora annuncio il mio completo ritiro dalla vita politica”. L’annuncio a sorpresa avviene a quasi un mese di distanza dall’assalto al parlamento iracheno da parte dei suoi sostenitori che chiedevano lo scioglimento del Parlamento.

Una mossa che aggrava la crisi politica del Paese che si protrae da ottobre dell’anno scorso. Subito dopo le parole di al-Sadr, i suoi sostenitori sono tornati a fare irruzione nella Green Zone di Baghdad, dove hanno sede gli uffici governativi e le rappresentanze diplomatiche. Il loro obiettivo dichiarato è quello di voler “cambiare il regime”. Sui social media sono state diffuse immagini dei sostenitori del leader sciita che cercano di arrampicarsi su cancelli del Palazzo della Repubblica, principale sede istituzionale della capitale. L’esercito ha dichiarato per oggi il coprifuoco a Baghdad, mentre il premier uscente, Mustafa al- Kadhimi, ha ordinato oggi la sospensione fino a nuovo ordine di ogni riunione del consiglio dei ministri.

“Il popolo vuole la caduta del regime”, hanno intonato i manifestanti facendo loro uno slogan originariamente associato alle proteste antigovernative della Primavera araba del 2011. In una nota rilasciata dall’ufficio di al-Sadr dopo le sue dimissioni si legge che d’ora in poi è “severamente vietato l’utilizzo di slogan, bandiere, canti politici e altro in nome del movimento sadrista”. Le forze di sicurezza irachene hanno invitato i sostenitori di al-Sadr a “ritirarsi immediatamente” dalla Green Zone e hanno chiesto moderazione per “impedire scontri o spargimento di sangue iracheno”.

“Se muoio o vengo ucciso, vi chiedo di pregare per me”, ha intanto aggiunto Al-Sadr, che ha anche annunciato la chiusura di tutti gli uffici che fanno capo a lui, tranne quelli religiosi. Restano quindi aperti il Santuario, il Museo Sharif e l’al Sadr Heritage Institute. Pochi minuti dopo l’annuncio del leader sciita, il suo consigliere Salih Muhammed al-Airaki ha sospeso il suo account su Twitter cambiando l’immagine del profilo con la scritta “chiuso”.

Intanto elicotteri militari statunitensi si sono alzati in volo nei cieli della zona presa d’assalto dai manifestanti nella capitale irachena. Le immagini del pattugliamento sono state trasmesse dalla tv al Arabiya, mostrando i velivoli mentre volano a bassa quota. Secondo quanto affermato dai media locali, i mezzi starebbero trasportando alcune personalità istituzionali irachene. Le informazioni che arrivano dal campo, dunque sono confuse e attualmente non è possibile verificare sul terreno in maniera indipendente. Alcune fonti parlano di “miliziani filo-iraniani” infiltrati che, secondo le testimonianze raccolte tra i sadristi, hanno aperto il fuoco contro gli agenti di polizia.

Alle elezioni di ottobre 2021, la colazione Sairoon la cui fazione più potente è proprio il Movimento di al- Sadr ha ottenuto 74 seggi su 329, facendo diventare il partito guidato dal leader sciita la formazione politica più numerosa in Parlamento. Nonostante questo, però, al- Sadr non era riuscito a mettere insieme una maggioranza necessaria a formare un governo, rifiutando alleanze con i partiti sciiti filo-iraniani, in particolare con l’ex premier Nouri al Maliki. Al Sadr negli ultimi mesi aveva chiesto elezioni anticipate, mentre le forze di opposizione filo- iraniane si sono opposte chiedendo di lavorare ad un accordo per formare un esecutivo.