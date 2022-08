Flavia Di Bonaventura, 22 anni, è stata investita a da un automobilista risultato positivo all’alcol test. Ai funerali dalla giovane, a Roseto, ha partecipato anche il tenore de Il Volo, Gianluca Ginoble, che ha cantanto, senza poter fare a meno di commuoversi, l’Ave Maria di Gounod-Bach. Alla fine del canto, l’abbraccio con il papà di Flavia. “I giovani non dovrebbero morire mai, e quando succede non troviamo le parole per descrivere un dolore troppo grande”, ha scritto il sindaco Mario Nugnes, anche lui presente ai funerali della ragazza. Ginoble è rosetano d’origine ed era amico di Flavia.

Video Facebook/Giacomo Bosco